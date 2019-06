Les réserves de Richard Guay

L'ancien PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec affirme que le portefeuille de la Caisse est plus risqué que par le passé.

L'ex-PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec Richard Guay sort de sa réserve et affirme que le portefeuille de la Caisse est plus risqué que par le passé, y compris les années où il était à la tête de l'institution.

Le rapport de la Caisse indique bien qu'il y a une augmentation du risque. Richard Guay

M. Guay, qui a travaillé à la Caisse pendant 14 ans dont quelques mois comme PDG, croit que « si l'année 2010 se termine comme 2008 avec des marchés boursiers qui reculent de 40 % et un portefeuille des obligations qui chute, le rapport de risque dit que le risque est au même niveau ».

Il s'agit, selon lui, d'une des hypothèses d'après les données fournies. Toutefois, il est d'avis que cette possibilité est très peu probable. M. Guay a fait ce constat en lisant le rapport annuel publié il y a quelques jours par la Caisse.

Richard Guay reconnaît que le PDG Michael Sabia fait des efforts pour diminuer le risque. Cependant, l'univers du risque est complexe et cela peut nous jouer des tours, de préciser l'ancien PDG.

Par ailleurs, la nouvelle méthodologie de mesure du risque à la Caisse n'est pas celle que privilégie Richard Guay. Avant 2009, la Caisse évaluait son risque sur 6 ans, aujourd'hui, elle l'évalue sur 100 ans.

Selon Richard Guay, l'attention est mise sur les risques extrêmes et on oublie les risques à court et moyen termes. Les gestionnaires sont moins interpellés par les risques avec la nouvelle méthode adoptée par Michael Sabia, selon l'ancien PDG.

La Caisse a enregistré en 2009 un rendement de 10 %.

Au sujet de sa rémunération de 1,5 million de dollars en 2009, Richard Guay indique qu'après avoir passé 14 ans au sein de l'institution, il avait droit à ce montant, qu'il juge conforme aux pratiques courantes.

La direction de la Caisse n'est pas d'accord

La direction de la Caisse de dépôt et placement ne partage pas l'analyse de l'ancien PDG. Les dirigeants actuels de la Caisse mentionnent que les choses ont changé depuis le passage de Richard Guay au sein de l'institution et que tout est maintenant en place pour mieux gérer le risque.

« Le risque, ce n'est pas compliqué, là, il faut l'identifier, il faut le quantifier et il faut l'encadrer; et on fait un bien meilleur travail à identifier les risques et à les quantifier », commente Bernard Morency, premier vice-président à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Pour sa part, le directeur général de l'Association québécoise des retraités du secteur public et parapublic se dit outré. « On est vraiment très étonnés d'apprendre ça aujourd'hui et on se demande vraiment ce qui se passe à la Caisse », répond Luc Vallerand.