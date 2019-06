Kingston à la rescousse de son patrimoine

Un plan de préservation du patrimoine sera élaboré au cours des prochains mois pour faire connaître l'histoire de la ville au public et la rendre plus accessible.

Kingston veut préserver son histoire et entend commencer par son hôtel de ville. Un plan de préservation du patrimoine sera élaboré au cours des prochains mois. Les autorités municipales veulent faire connaître l'histoire de la ville au public et la rendre plus accessible.

Un édifice historique L'hôtel de ville de Kingston a été construit en 1844, alors que la ville était la capitale du Canada-Uni. L'édifice devait abriter le parlement canadien.

Le conseil municipal de Kingston a récemment rejeté un plan qui suggérait le déménagement de tout l'appareil municipal dans un autre édifice en raison du vieillissement de l'édifice.

Le commissaire des services corporatifs, Denis Léger, souligne que les conseillers ont reconnu l'importance de l'édifice classé Site historique national du Canada.

Un vaste projet

En plus de préserver l'hôtel de ville, les autorités municipales vont répertorier et préserver tous les objets historiques qu'il contient, dont de grandes peintures de Sir John A. Macdonald et des meubles lui ayant appartenu. Une étude de l'immeuble sera accomplie pour aider à leur préservation.

La commissaire municipale à la viabilité et à la croissance, Cynthia Beach, explique que les conditions à l'intérieur de l'édifice ne sont pas idéales : la température peut varier de 15 degrés Celsius en une journée et le niveau d'humidité y est élevé.

Un musée

Kingston projette d'acheter un édifice vacant afin d'y déménager des fonctionnaires municipaux. L'espace laissé vacant à l'hôtel de ville pourrait être converti en musée.

Le plan pour la préservation du patrimoine de l'hôtel de ville sera présenté à la population lors de consultations publiques cet été. Les conseillers municipaux se prononceront ensuite sur le plan à l'automne.