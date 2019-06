Incursion dans les camps de réfugiés

À l'heure actuelle, plus de 2200 personnes sont emprisonnées pour des motifs politiques au Myanmar et près de 140 000 personnes sont enregistrées dans l'un des neuf camps de réfugiés situés à la frontière entre le Myanmar et la Thaïlande. On estime par ailleurs qu'il y a près de 500 000 déplacés internes à l'intérieur des frontières du Myanmar.

La journaliste Sophie Chavanel a visité les camps de réfugiés birmans à la frontière avec la Thaïlande. Elle en a rapporté les photos et les témoignages ci-dessous.

La situation de ces Birmans qui fait rarement les manchettes étant donné qu'il n'y a pas de liberté de presse au Myanmar et que les journalistes étrangers ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire. Le Myanmar figure au 171e rang sur 175 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 2009, publié par Reporters sans frontières.

La répression se poursuit

À l'approche de chaque élection présidentielle, la junte militaire au pouvoir intensifie ses efforts de répression de toute opposition politique.

Ainsi, en mars dernier, le régime a adopté une loi électorale qui stipule que toute personne qui purge une peine de prison ne peut appartenir à un parti, empêchant ainsi la lauréate du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, qui est retenue en prison à domicile depuis 2003, de participer aux élections. Le fait est qu'au Myanmar, quiconque conteste le régime est traqué par les autorités.