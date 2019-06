Rapport incriminant, selon la Couronne

Le procès de l'entreprise pétrolière Syncrude à la suite de la mort de 1600 canards dans un bassin de décantation de sable bitumineux à Fort McMurray, en 2008, s'est poursuivi à Saint-Albert lundi avec le dépôt d'un rapport qui prouve, selon la Couronne, que la compagnie aurait pu éviter les événements.

Syncrude et deux autres pétrolières ont financé une étude datée de novembre 2000 qui évalue l'efficacité de leurs mesures pour éloigner les oiseaux migrateurs des basins. Le rapport propose aussi des recommandations pour améliorer les mesures en place. La Couronne avance que le document démontre clairement que Syncrude aurait pu mieux se préparer à l'arrivée des canards puisqu'elle avait en main le rapport depuis huit ans.

De son côté, l'avocat de Syncrude, Robert White, souhaite que le document soit évalué par un expert. La procureure de la Couronne, Susan McRory, ne partage pas cet avis. Les informations proviennent de l'entreprise, dit-elle.

Le spécialiste des techniques pour éloigner les oiseaux des bassins de décantation John Gulley, qui a contribué au rapport, a témoigné lundi. Il a expliqué que la grande majorité des oiseaux migrent vers le nord chaque année à partir du 18 avril. Dix jours plus tard, en 2008, 1600 canards sont morts aux installations de Syncrude.

Deux chefs d'accusation

La province accuse la pétrolière de ne pas avoir pris toutes les mesures appropriées pour éloigner les canards de ses bassins de décantation. Des canons pour effrayer les oiseaux n'avaient pas encore été installés. Des centaines de canards sont donc morts engloutis sous de la boue toxique à la fin avril 2008 à la mine Aurora Nord.

L'automne dernier, l'entreprise a plaidé non coupable à deux chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et d'une loi provinciale, l'Alberta Environment Enhancement and Protection Act.

Pour sa part, Ottawa reproche à la pétrolière d'avoir rejeté ou permis de rejeter une substance nocive dans les eaux d'un secteur fréquenté par les oiseaux.

Si elle est reconnue coupable, Syncrude est passible d'une amende maximale de 800 000 $.