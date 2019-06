Nadal apprend de ses erreurs

Rafael Nadal est en pleine forme, il n'est pas blessé.

Pourtant, 24 heures après sa victoire à Monte-Carlo dimanche, l'Espagnol a déclaré forfait pour le tournoi de Barcelone disputé cette semaine.

Maître incontesté de la terre battue, Nadal a toujours enchaîné les tournois sur sa surface favorite durant les mois d'avril et mai. Une recette qui lui a toujours souri... jusqu'à l'an dernier où il a été éliminé en huitièmes de finale des Internationaux de France.

Donc cette saison, il a décidé de s'accorder plus de repos entre les tournois.

« Je me sens parfaitement bien, je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose que l'année dernière, a déclaré Nadal en conférence de presse. Mais avec les années, on se connaît mieux, on a plus d'expérience. Ce qui m'est arrivé l'année dernière fut une expérience désagréable et je crois que jouer trois semaines consécutives n'est pas le meilleur pour moi.

« Pour que mon tennis soit bon, je dois être bien physiquement et c'est le principal objectif, a ajouté le numéro trois mondial. L'année prochaine, le calendrier sera beaucoup plus favorable et je jouerai ici. »

Encore lundi, le gagnant des cinq dernières éditions du tournoi de Barcelone protestait contre la structure du calendrier, trop chargé.

Quand Nadal a été surpris par Robin Soderling aux derniers Internationaux de France, il souffrait de tendinites aux genoux. Des blessures qui l'ont empêché de défendre son titre à Wimbledon.