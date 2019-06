Bruce Boudreau espérait trouver une recette miracle pour son avantage numérique à l'entraînement des Capitals, mardi, au Centre Bell.

Le coloré entraîneur des Capitals a toutefois rapidement interrompu ses exercices.

« J'ai vu leur entraîneur-chef qui regardait notre entraînement, a expliqué Boudreau en conférence de presse. Je ne sais pas s'il nous regardait vraiment ou s'il parlait avec quelqu'un. »

Le Canadien aurait-il brisé un code des séries en se pointant le bout du nez à l'entraînement de l'équipe adverse?

« Vous êtes à la recherche d'une histoire », a lancé Boudreau en souriant.

« Je n'ai pas encore parlé à Jacques à ce sujet, a-t-il ajouté. Je suis persuadé qu'il était présent pour parler à quelqu'un d'autre et qu'il ne portait pas trop attention à notre entraînement. On m'a fait remarquer sa présence et j'ai décidé d'arrêter nos exercices. »

Jacques Martin, quant à lui, n'était pas du tout ébranlé par la déclaration de son rival.

« Je suis sorti de mon bureau pour voir s'ils étaient sur la glace, a expliqué l'entraîneur du Canadien. Je n'ai même pas regardé une minute. Je ne pense pas que c'est un problème. De toute façon dans mon aréna, je pourrais trouver beaucoup de façons de regarder l'entrainement incognito. »

« Il s'agit possiblement d'une tactique pour détourner l'attention », a ajouté Martin.

Un entraînement complet

À l'exception des défenseurs Shaone Morrisonn et Joe Corvo, c'est la formation au complet des Capitals de Washington qui était sur la glace du Centre Bell, mardi midi, pour la séance d'entraînement optionnelle.

À Washington, cette petite histoire d'espionnage serait géographiquement impossible puisque les deux équipes ne s'entraînent pas dans la même ville.

Les Capitals ont tenu leurs entraînements à Arlington, en Virginie, tandis que le CH a opté pour la glace du Verizon Center à Washington.

0 en 14...

Alexander Ovechkin et Mike Knuble Photo : La Presse canadienne / AP Photo/Nick Wass

Depuis le début des séries, la bande à Alexander Ovechkin a frappé un mur en avantage numérique. En trois matchs, ils n'ont pas inscrit un seul but en 14 occasions.

« Avec le talent au sein de cette équipe, nous devrions présenter un taux de près de 50% en avantage numérique, a dit Ovechkin. Depuis le début des séries, le Canadien a fait du bon travail en bloquant plusieurs tirs, mais nous ne bougeons pas assez bien la rondelle. Nous n'avons pas fait notre travail. »

Boudreau avait d'ailleurs qualifié son avantage numérique de nul après le troisième match de la série.

« Bruce avait raison, nous étions horribles en avantage numérique », a précisé Ovechkin.

Avec les Ovechkin, Nicklas Backstrom, Alexander Semin et Mike Green, les Capitals ont terminé au sommet de la LNH avec un taux de réussite de 25,2% en avantage numérique.

« On a vu notre vraie équipe lors du troisième match, mais il reste encore notre arme la plus dévastatrice qui ne fonctionne pas, l'avantage numérique, a expliqué Éric Bélanger. Si on peut améliorer cet aspect du jeu, on sera encore plus dangereux. »

Un réveil de l'avantage numérique des Caps signifierait une autre mauvaise nouvelle pour le CH...