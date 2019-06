Le coeur a ses raisons socio-économiques

La santé cardiaque des Canadiens varie nettement d'un groupe ethnique à un autre, et les différences génétiques n'en seraient pas la première cause : le style de vie et le statut socio-économique joueraient un rôle plus grand, montre une étude ontarienne.

Ainsi, les maladies cardiovasculaires sont moins fréquentes chez les Canadiens d'origine chinoise et chez les Noirs. Elles frappent cependant davantage les Canadiens d'origine sud-est asiatique et caucasienne.

Malgré l'accès universel aux soins de santé, les groupes ethniques qui vivent en Ontario ne présentent pas le même profil cardiovasculaire. Maria Chiu

Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé certains facteurs de risque (comme le tabagisme, l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'activité physique) de plus de 163 000 personnes représentant quatre groupes ethniques (Chinois, Sud-Asiatique, Noir et Blanc).

Les résultats montrent que :

L'obésité touche plus les Blancs et les Noirs

Le tabagisme est plus élevé chez les Blancs et les Noirs

Le diabète est plus présent chez les Sud-Asiatiques et les Noirs

L'hypertension touche davantage les Sud-Asiatiques et les Noirs

Si le profil de la population noire semble le moins favorable dans son ensemble, le groupe ethnique présente quand même un taux de maladies cardiaques relativement bas (3,4 %).

Les auteurs de l'étude pensent que leurs résultats permettront de mieux identifier les priorités pour le développement futur de programmes de prévention des maladies cardiovasculaires mieux adaptés selon le groupe ethnique.

Le détail de leurs travaux est publié dans le Journal de l'Association médicale canadienne, publié uniquement en anglais.