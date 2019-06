Le nombre de places de stationnement jugé insuffisant

Le premier locataire du centre de foires de Sherbrooke juge qu'il manque de places de stationnement pour les visiteurs. L'Association provinciale des constructeurs d'habitations du Québec (APCHQ) prévoit tenir le salon Expo-Habitat, qui regroupe une centaine d'exposants et 250 kiosques, dans le nouveau centre l'hiver prochain.

Or, le directeur général de l'association, Sylvain Mathieu, estime que les 605 places de stationnement sont insuffisantes pour répondre aux besoins.

« Nous on prend tout le centre de foires. On parle de 150 exposants et 250 kiosques. Mais 150 gars qui ont des pick-up avec des trailers, je ne sais pas où on va les mettre sur les 600 places de stationnement, surtout quand le public va rentrer. On est en mode recherche de solutions et on est certain que vous aussi vous êtes sensibilisés à ça. Il faut trouver une solution parce que les gens n'aimeront pas leur première expérience au centre de foires », a dit M. Mathieu, lundi soir, lors de la séance du conseil municipal.

Le Salon du livre appréhende le même problème pour son événement qui aura lieu en octobre 2011. Les organisateurs, les bénévoles, les exposants et les auteurs rempliront à eux seuls le tiers du stationnement.

Même si elle dit prendre note des inquiétudes des exposants, la Ville de Sherbrooke, qui favorise une approche de développement durable, ne songe pas à agrandir le stationnement. « Avec toutes les politiques qu'on met de l'avant, ce qu'on veut, ce n'est pas de revoir à la hausse les places de stationnement, mais bien de les revoir à la baisse », explique la conseillère Chantal L'Espérance.