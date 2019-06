Beast à Taratata

Le duo montréalais, formé de Betty Bonifassi et de Jean-Phi Goncalves, participe à l'émission de télévision française consacrée à la musique. Il interprète deux morceaux : Out of control et Rehab. Taratata (Nouvelle fenêtre) était diffusée mardi 20 avril sur France 4, et le sera de nouveau le vendredi 23 avril sur France 2.