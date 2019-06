Montréal dévoilera son plan mercredi

Le plan de réfection concocté par la Ville de Montréal pour reconstruire l'échangeur Turcot sera finalement révélé au grand jour mercredi.

Le réaménagement de cet important axe routier fait l'objet de discussions entre Québec et Montréal, car rien n'est encore arrêté. La Ville a néanmoins indiqué qu'elle privilégiait le scénario d'échafauder un échangeur circulaire construit en hauteur. Québec de son côté opte plutôt pour un échangeur construit sur un talus. Deux projets fort différents sur lesquels la ministre des Transports, Julie Boulet, n'a pas encore donné son avis.

La question n'est pas de savoir si on peut faire un projet circulaire ou pas, la question c'est : "Combien ça coûte?" [...] C'est ce que le gouvernement du Québec regarde présentement.

Les gens au ministère sont en train de faire l'analyse sur les coûts de ce projet, les échéanciers, la faisabilité. Est-ce qu'on peut reconstruire, est-ce qu'il faut démolir la structure actuelle? On est en train d'évaluer ce que ça implique et on a dit au maire qu'on lui reviendrait avec la position du ministère.

La ministre Julie Boulet