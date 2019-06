Changement de vocation

Québec et Saint-Fulgence s'apprêtent à investir 600 000 $ pour transformer le lieu de culte en un centre multifonctionnel. Un grand rideau de plexiglas sera aménagé pour séparer la nef de l'église du futur gymnase.

Le gouvernement provincial et la municipalité de Saint-Fulgence s'apprêtent à investir 600 000 $ pour transformer le lieu de culte en un centre multifonctionnel. Le lieu de culte accueillera des spectacles et des activités sportives.

Saint-Fulgence payera 40 000 $ pour acheter l'église et le presbytère de la fabrique. L'investissement de 600 000 $ permettra d'aménager des salles communautaires, une salle de douches et un grand rideau de plexiglas qui séparera la nef de l'église du futur gymnase. Une somme de 40 000 $ sera dépensée annuellement pour entretenir les bâtiments et soutenir les activités.

Le maire Gilbert Simard indique que le rideau sera retiré lorsque viendra le temps des activités religieuses. La fabrique demeure locataire des lieux. « Évidemment, quand il y a une activité le vendredi, puis qu'il y a une messe ou un service le samedi, tout va être coordonné. »

Raynald Turcotte, qui a travaillé comme trésorier de la fabrique lorsque l'église a été construite à la fin des années 1970, aurait préféré qu'un mur permanent séparant le gymnase du lieu de culte soit construit une fois pour toutes. « Pour qu'on ait toujours la chapelle sept jours par semaine. La chapelle, c'est la chapelle, puis les loisirs, c'est les loisirs. »

M. Turcotte craint qu'avec le temps les activités religieuses soient négligées au détriment des autres activités.