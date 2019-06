Pas de danger pour la santé

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) juge que le nuage de cendres de l'Eyjafjöll n'est pas dangereux pour la santé publique.

Selon l'OMS, les particules rocheuses émises par le volcan islandais sur l'Europe restent dans la haute atmosphère. Elles ne présenteraient ainsi pas de risque pour la santé sur le continent.

L'organisation conseille toutefois aux Islandais qui vivent à proximité du volcan de porter des masques et des lunettes de protection lorsqu'ils s'aventurent à l'extérieur.

Ce message tranche avec celui lancé la semaine dernière par l'OMS. L'organisation avait alors appelé les Européens à rester chez eux si des cendres du volcan commençaient à stagner, estimant qu'elles pouvaient se montrer « très dangereuses » pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires.

Le Dr Carlos Dora, du Département de la santé publique et l'environnement de l'OMS, explique que les particules les plus dangereuses sont les plus petites, qui risquent de pénétrer profondément dans les poumons. Actuellement, elles se sont dispersées au-dessus de toute l'Europe. M. Dora prévoit toutefois que ces particules, qui sont encore « très haut » dans l'atmosphère, seront dispersées largement avec les conditions météorologiques.

Risques estimés faibles pour l'environnement

Plusieurs experts se penchent aussi actuellement sur les conséquences possibles de l'éruption du volcan Eyjafjöll sur le climat. Si ce dernier continue à cracher de la lave, les particules rejetées pourraient éventuellement contribuer à refroidir légèrement la température à la surface de la planète.

Beaucoup ont en mémoire les perturbations climatiques qu'avait entraînées l'éruption du volcan Pinatubo, aux Philippines, en 1991. La colonne de fumée était montée jusqu'à 20 kilomètres, et avait même atteint à certains endroits 50 kilomètres. La température du globe avait alors baissé d'environ un demi-degré pendant trois ans.

Or, l'éruption du volcan islandais n'est pour l'instant pas de cet ordre. La colonne de fumée atteint présentement 8 kilomètres. Selon le vulcanologue John Stix, de l'Université McGill, plus la fumée reste basse, moins il y a de risque de perturber le climat.

M. Stix qualifie l'éruption survenue en Islande de faible. « Les effets seront faibles aussi, si le niveau d'activité continue comme aujourd'hui », précise-t-il.

Inquiétudes en Islande

Ce spectaculaire phénomène ne manque pas d'attirer de nombreux touristes et curieux. Photo : AFP / HALLDOR KOLBEINS

En Islande, la qualité de l'air ne semble toutefois pas être la préoccupation principale de la population.

Les Islandais craignent plutôt que le volcan Katla, beaucoup plus puissant que son voisin, l'Eyjafjöll, n'entre à son tour en éruption. Les conséquences d'une éruption du Katla seraient beaucoup plus importantes sur l'Islande et l'Europe.

D'autre part, les Islandais, touchés par une importante crise économique, ont peur que les problèmes engendrés par l'actuelle éruption du volcan n'aient des conséquences néfastes sur leur économie, notamment sur le tourisme.

En outre, les Islandais semblent satisfaits de la façon dont le gouvernement a géré les récents événements, qui n'ont pas fait de victimes.