Hausse du déficit du compte courant

Malgré tous les efforts pour stabiliser son économie, la Grèce a connu un mois de février difficile. Le déficit des comptes courants dans ce pays a doublé au cours du mois. Il est passé à plus de 4,4 milliards de dollars. C'est le double du déficit enregistré une année auparavant.

Ce signal n'est toutefois pas catastrophique pour les dirigeants grecs. Il tient principalement au retard des paiements qui doivent être effectués par certaines institutions européennes qui ont accepté d'aider le pays à se relever.

Un cas isolé?

À Washington, les représentants du Fonds monétaire international (FMI) ont mentionné, mardi, que les dettes publiques des États risquaient de prolonger la crise mondiale. Le FMI estime que la reprise est fragile et que les investisseurs craignent le gonflement de ces dettes.

Le cas de la Grèce demeure tout de même un phénomène isolé, selon le FMI. « La Grèce est un cas particulier et on ne peut pas dire que d'autres pays soient dans la même situation. Ces autres pays ont des institutions budgétaires solides et n'ont pas les incertitudes budgétaires que l'on trouve en Grèce », estime Jose Vinal, directeur du département marchés monétaires et marchés des capitaux du FMI.

D'importantes discussions sur l'aide accordée à la Grèce doivent commencer mercredi à Athènes. Elles réuniront des représentants de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international.