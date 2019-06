Le président du Bloc québécois trace un bilan positif

Le président du Bloc québécois dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou trace un bilan positif de la dernière année.

André Lévesque soutient que les finances se portent bien et que le nombre de membres est en progression. Il dit être fier de la mise en place d'un solide plan d'action avec à l'avant-plan la promotion de la souveraineté du Québec.

M. Lévesque soutient que ses troupes sont prêtes pour la suite des événements à Ottawa. « On sait qu'on est face à un gouvernement minoritaire à Ottawa et en tout temps il faut être prêt à faire face à un déclenchement d'élection. Nous, on est prêt. On l'était lors de la dernière année et on l'est encore. L'organisation électorale est sur pied et prête à partir en tout temps. »

C'est le député bloquiste Yvon Lévesque qui représente la circonscription à la Chambre des communes.