Dépendant du teint caramel?

Votre collègue est gradué dans les teintes caramel 365 jours par an?

Il pourrait souffrir de tanorexie, une dépendance aux rayons UV qui se compare à celle observée chez les personnes dépendantes à l'alcool ou aux drogues.

Des chercheurs américains de l'Université d'Albany affirment que le tiers des utilisateurs de lit de bronzage développe ce type d'accoutumance.

La Dre Catherine Mosher et ses collègues ont suivi 421 étudiants pour constater que plus de la moitié (229) avaient fréquenté des cabines de bronzage en moyenne 23 fois par an.

Un pourcentage important (30,6 %) des consommateurs de rayons artificiels montraient des signes de dépendance vis-à-vis du bronzage artificiel.

Les auteurs des travaux pensent que les campagnes de lutte contre le cancer de la peau doivent prendre cette réalité en considération.

Malgré nos efforts pour informer le public sur les dangers pour la santé associés avec les radiations des UV, artificiels ou non, on observe une progression du nombre de jeunes adultes ayant recours au bronzage artificiel. Auteurs

Leurs séances de bronzage permettent, selon les amateurs, d'améliorer leur teint, mais aussi de se détendre, d'améliorer leur humeur et de socialiser.

Selon la Dre Mosher, cette exposition répétée aux ultraviolets revient à adopter le même genre de comportement autodestructeur que ceux qui sont dépendants d'une substance comme la cigarette.

Le détail de cette étude est publié dans les Archives of Dermatology.