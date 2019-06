Les avions arrivent progressivement

Les premiers vols depuis la levée de l'interdiction dans le ciel de l'Europe, due au nuage de cendre volcanique craché par le volcan islandais, sont arrivés à Montréal, mardi après-midi.

Entre 14 h et 15 h 30, six avions en provenance d'Europe ont atterri à l'aéroport Montréal-Trudeau. D'autres vols doivent se poser au cours des prochaines heures.

Si l'arrivée de vols en provenance d'Europe reprend peu à peu son cours normal, les voyageurs qui désirent partir de Montréal doivent toujours se montrer très patients.

À partir de 17 h, sept appareils doivent décoller, mais le nombre d'avions ne sera pas suffisant pour répondre à la demande. En conséquence, des centaines de voyageurs resteront coincés à l'aéroport pendant plusieurs heures.

La situation est d'autant plus difficile pour les voyageurs canadiens qui désirent se rendre en France. Ainsi, les Canadiens qui ont des billets d'Air France se voient refuser l'accès à l'appareil, car la priorité est donnée aux ressortissants français. Mais la situation est telle que même plusieurs Français ont des difficultés à mettre la main sur un billet d'avion.

Geste de solidarité

Mardi, la Montréalaise Sophie Desmarais, fille de l'homme d'affaires Paul Desmarais, a eu l'initiative de louer des chambres d'hôtel pour les voyageurs incapables de retourner chez eux sur-le-champ : « Il y a des gens qui sont séparés de leur famille, il y a des enfants, certains n'ont pas d'argent et pas de nourriture... Quand on peut faire quelque chose, on le fait », a déclaré Sophie Desmarais pour expliquer son geste.