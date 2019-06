Fortes tensions à Saint-Gédéon

Le ton monte à Saint-Gédéon, au Lac-Saint-Jean, entre les opposants et les promoteurs d'un projet de parc éolien. Un adversaire du projet, Lionel Vachon, dit avoir été menacé par un agriculteur.

L'événement aurait eu lieu au moment où M. Vachon prenait des photos dans le secteur du rang Belle-Rivière où la coopérative Val-Éo souhaite implanter une douzaine d'éoliennes. Un agriculteur membre de la coopérative l'aurait heurté avec son véhicule tout-terrain et aurait tenté de l'intimider, selon lui. Lionel Vachon a confié au journal Le Quotidien qu'il ne dort plus depuis les événements allégués et songe à vendre sa maison. Il a déposé une plainte à la Sûreté du Québec.

Le maire lance un appel au calme

Le maire de Saint-Gédéon, Jean-Paul Boucher, se dit surpris par la tournure des événements. Il affirme comprendre les craintes de ses citoyens envers l'apparition possible d'éoliennes dans la municipalité. « Si la population ne veut pas avoir d'éoliennes pour une raison ou une autre qu'on écoute comme il faut les deux parties. Il faut être calme, il faut se respecter », a indiqué le maire.

De son côté, le président de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, André Fortin, est conscient que le projet de construction de 12 éoliennes à Saint-Gédéon suscite de l'inquiétude dans la municipalité. M. Fortin croit que les opposants ont peur de l'inconnu parce qu'il n'y a encore aucune éolienne dans la région. La Fédération soutient le projet de la coopérative Val-Éo parce qu'il permet aux producteurs agricoles de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles.

Une vingtaine d'opposants ont formé le Regroupement des défenseurs de notre milieu de vie à la suite de la première assemblée d'information, organisée par la coopérative Val-Éo le 14 avril dernier.

La coopérative Val-Éo est formée d'agriculteurs et d'investisseurs provenant principalement du Lac-Saint-Jean. Elle veut déposer un projet à Hydro-Québec pour la production de 24 MW d'énergie éolienne. L'appel d'offres se termine le 19 mai 2010.

La prochaine réunion de consultation est prévue le 27 avril à l'hôtel de ville de Saint-Gédéon.