Des champions plus riches

Les vainqueurs à Wimbledon auront droit cette année à une bourse plus généreuse que jamais.

Les organisateurs ont bonifié de 233 670$ la somme versée à chaque gagnant. Les successeurs de Roger Federer et de Serena Williams empocheront une somme de 1 million de livres, soit 1,56 million de dollars.

Les dirigeants du All England Club en ont ainsi décidé en raison de la dévaluation de la livre britannique et de la faiblesse de l'euro.

Avec cette nouvelle augmentation, la bourse masculine est désormais deux fois supérieure à celle versée au champion de l'an 2000.

« Nous voulons offrir une bourse qui traduit bien la valeur du tournoi et son niveau de compétition, a indiqué le président du All England Club, Tim Phillips. Ça démontre le succès de notre tournoi et c'est la preuve que nous nous préoccupons du sort des joueurs. »

Wimbledon mettra en jeu un total de 21,4 millions en bourses soit une hausse de 9,4% par rapport à 2009.

Cette année, la classique londonienne sera disputée du 21 juin au 4 juillet alors que les yeux du monde seront tournés vers l'Afrique du Sud qui vibrera au rythme de la Coupe du monde, du 11 juin au 11 juillet.