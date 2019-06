Usain Bolt se pointe

Usain Bolt entamera sa saison sur 100 mètres à la mi-mai en participant à la réunion d'athlétisme de Daegu, en Corée du sud.

L'épreuve, qui sera disputée le 19 mai sur le site des championnats du monde de 2011, ne sera cependant pas la première course de la saison pour le champion olympique et champion du monde du 100 mètres et du 200 mètres et détenteur des records du monde sur ces distances (9 s 58/100 et 19 19/100). Auparavant, Bolt sera samedi prochain à Philadelphie pour participer à un 4x100 mètres des Penn Relays.

La Jamaïque, qui détient le record du monde de la spécialité, y affrontera les États-Unis et quelques autres sélections nationales.

La saison sur 200 mètres s'amorcera ensuite pour Bolt le 1er mai lors de la réunion internationale de Kingston, en Jamaïque. Puis, il disputera à la fin du mois un 300 mètres (!) à Ostrava, en République tchèque.

L'homme le plus rapide de la planète prendra ensuite part aux épreuves de la Ligue de Diamant, le nouveau championnat qui succède à la Golden League. Il sera à Shanghai le 23 mai, à New York, le 12 juin, à Paris, le 16 juillet et à Bruxelles, le 27 août.