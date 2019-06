Tirs et explosions

Les forces de l'OTAN ouvrent le feu sur un véhicule dans le sud-est du pays, tuant quatre personnes non armées à bord. Cela, au lendemain de l'assassinat du maire adjoint de Kandahar par des inconnus.

Des militaires de l'OTAN ont tiré sur une voiture alors qu'elle accélérait en direction de leur convoi en ignorant des signaux lumineux et des tirs de sommation, dans la province de Khost, en Afghanistan, selon un communiqué de la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS), la mission de l'OTAN en Afghanistan.

Selon ce texte, les quatre tués sont deux « insurgés connus » et deux « associés ». Un porte-parole, le lieutenant-colonel Todd Vician, a toutefois admis qu'il était possible que ce soient des civils. Selon Vician, aucune des quatre victimes n'était armée et aucune arme n'a été retrouvée dans le véhicule.

Si l'OTAN a employé le terme d'« insurgés », c'est parce que les deux hommes ont été identifiés dans la vaste base de données biométriques de l'armée, a indiqué Vician.

Par ailleurs, le maire adjoint de Kandahar, Azizullah Yarmal, a été assassiné lundi par des inconnus alors qu'il priait dans la mosquée de son quartier.

« Des hommes armés sont entrés et lui ont tiré une rafale de fusil-mitrailleur à la tête alors qu'il apposait le front contre le sol pour la prière », a déclaré Zalami Ayobi, porte-parole du gouverneur de la province de Kandahar.

Les assaillants ont pris la fuite après que l'un d'eux eut vidé le chargeur de son Kalachnikov dans la tête du maire adjoint, a ajouté M. Ayobi.

La province de Kandahar est un bastion des talibans et la cible d'une prochaine offensive terrestre des forces internationales et afghanes, selon l'OTAN et Washington qui multiplient les annonces en ce sens.

Alors que les préparatifs de cette opération ont commencé, les talibans multiplient les attaques et les attentats-suicides à Kandahar.