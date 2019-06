Une annonce qui fait bondir le dollar

Le dollar canadien a fait un bond appréciable mardi en réaction aux annonces de la Banque du Canada.

La devise a clôturé la journée en hausse de 1,50 ¢US pour se situer à 100,04 ¢US

Plus tôt, la Banque du Canada a indiqué qu'elle mettait fin à son engagement de maintenir son taux directeur intact d'ici à la fin du deuxième trimestre de 2010.

L'annonce survient quelques semaines après une promesse contraire de la Banque, à moins que l'inflation ne devienne une source de préoccupation.

La Banque du Canada maintient tout de même son taux directeur à 0,25 %.

L'institution juge que l'économie croît beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'anticipait à court terme et que l'inflation devrait progresser cette année. Elle estime que le rythme de progression de l'économie atteindra 3,7 % en 2010 avant de ralentir et de s'établir à 3,1 % en 2011 et à 1,9 % en 2012.

Politiques exceptionnelles

La Banque rappelle qu'elle a abaissé rapidement le taux cible en 2008 et 2009 pour répondre à la récession prononcée qui a touché l'ensemble de la planète. Elle s'était aussi engagée de façon conditionnelle à maintenir le taux directeur. Il est maintenant temps de revoir cette promesse.

Le communiqué de la Banque du Canada précise qu'à la faveur de l'amélioration récente des perspectives économiques, ces politiques exceptionnelles deviennent moins nécessaires et il convient de commencer à atténuer la détente monétaire en place.

Le moment où la banque centrale bougera dépendra de ses prévisions au sujet de l'activité économique et l'inflation. La cible de la Banque du Canada est de maintenir l'inflation à près de 2 %.

Les attentes des experts

Les experts ne s'attendaient pas à une augmentation du taux directeur. Certains économistes, minoritaires, conseillent à la Banque du Canada de résister le plus longtemps possible à la tentation de hausser les taux d'intérêt.

Carl Weinberg, de la société américaine High Frequency Economics, affirme que l'économie canadienne n'est pas aussi forte que le laissent entendre les plus récentes données, et que l'inflation se trouve à des niveaux acceptables.

Il estime même que la banque centrale canadienne pourrait facilement maintenir jusqu'à l'an prochain ses taux à leurs niveaux actuels sans craindre que l'inflation devienne hors de contrôle.

Le mois dernier, Statistique Canada a fait état d'une inflation de base, qui exclut les prix des éléments les plus volatils, comme ceux de l'énergie, de 2,1 % en février et d'une inflation d'ensemble de 1,6 %. Des données qui se situent dans la fourchette cible de 1 % à 3 % établie par la banque centrale.

La prochaine réunion est prévue le 1er juin 2010.