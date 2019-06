Rahim Jaffer est prêt à témoigner

L'ancien député conservateur Rahim Jaffer et son associé au sein de la firme Green Power Generation, Patrick Glémaud, entendent bel et bien se défendre des allégations de lobbying irrégulier qui pèsent contre eux. Ils témoigneront mercredi devant le comité des opérations gouvernementales de la Chambre des communes.

Dans une déclaration à La Presse canadienne, lundi, M. Glémaud a soutenu que M. Jaffer et lui sont impatients de livrer leur version des faits afin d'en finir avec cette histoire.

« Ce qui nous préoccupe, c'est d'être traités de façon équitable et que soit instaurée une notion de justice naturelle, surtout depuis que le Parti libéral a déjà fait une demande au commissaire à l'éthique pour la tenue d'une enquête, et que ce comité traite du même dossier. »

M. Jaffer est soupçonné d'avoir fait du lobbying pour le compte de Green Power Generation auprès du gouvernement sans avoir été dûment inscrit au Registre des lobbyistes. Les gestes qui font l'objet du litige ont été posés après la défaite électorale de M. Jaffer en octobre 2008, comme député conservateur d'Edmonton.

Le ministre de l'Environnement, Jim Prentice, et un député conservateur, Brian Jean, ont tous deux affirmé au cours des derniers jours que Rahim Jaffer les a interrogés au sujet de subventions fédérales pour des projets d'énergie renouvelable.

Rappelons que la conjointe de M. Jaffer, l'ex-ministre d'État à la Condition féminine Helena Guergis, a été expulsée du Cabinet de Stephen Harper et du caucus conservateur en raison de ce que le premier ministre a décrit comme des « allégations sérieuses », qu'il a transmises à des enquêteurs de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Les raisons derrière cette décision restent nébuleuses. Des révélations faites au Parti conservateur par un détective privé, Derrick Snowdy, laissent planer des soupçons de trafic d'influence ou de corruption. C'est dans ce contexte que le premier ministre a congédié Mme Guergis, mais Stephen Harper reste muet sur les motifs de sa décision.

Aucune allégation contre M. Jaffer ou Mme Guergis n'a été prouvée jusqu'ici et aucune accusation n'a été déposée contre eux.

Le NPD change de cap

L'occasion d'entendre le témoignage de MM. Jaffer et Glémaud devant le comité des opérations divise les partis d'opposition à Ottawa. À la surprise générale, le NPD avait indiqué lundi qu'il s'opposerait à une motion visant à faire comparaître les deux hommes.

Les néo-démocrates ont expliqué leur volte-face en disant craindre que les témoignages des deux hommes compromettent le déroulement des enquêtes en cours, dont celle de la GRC.

« Je constate qu'il y a plus de répercussions négatives que positives à tout ça. Bien que les propos de M. Jaffer seront sans doute très intéressants à entendre, ils pourraient compromettre une importante enquête sur des accusations criminelles très sérieuses », a expliqué le député néo-démocrate Pat Martin.

Les efforts du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour empêcher la comparution des deux hommes n'a même pas atteint l'étape du vote devant le comité lundi, parce que les libéraux ont fait de l'obstruction. Les bloquistes maintiennent aussi leur volonté d'entendre les deux hommes.

Le NPD et le Parti libéral du Canada (PLC) ont déjà demandé à la commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique, Mary Dawson, et à la commissaire au lobbying, Karen Shepherd, de mener des enquêtes sur des allégations de manoeuvres irrégulières de M. Jaffer et de Mme Guergis.

Rumeurs et allégations

Toutes sortes d'informations circulent à Ottawa sur le couple Jaffer-Guergis depuis l'annonce du départ de la ministre.

Rahim Jaffer Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Certaines proviennent d'une enquête menée par le détective privé Derrick Snowdy sur un autre partenaire d'affaires de M. Jaffer, Nazim Gillani.

Selon ce qui a été publié dans le Toronto Star, M. Gillani aurait notamment dit au détective que Mme Guergis et son mari se sont réservé trois sociétés à numéros au Belize à des fins d'évasion fiscale. Il se serait en outre vanté de posséder des photos du couple dans une fête où se trouvaient des prostituées et où il se consommait de la cocaïne.

Toujours selon le Toronto Star, M. Gillani était présent lors d'un dîner bien arrosé, le 10 septembre 2009, qui a mené à des accusations d'excès de vitesse, de conduite en état d'ébriété et de possession de cocaïne contre Rahim Jaffer.

Ces accusations ont été abandonnées en mars 2010, en échange d'un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite de conduite dangereuse et d'une amende de 500 $. Les autorités ontariennes ont dû expliquer leur décision.

Nazim Gillani a aussi prétendu que Rahim Jaffer lui avait « ouvert les portes du bureau du premier ministre », une affirmation démentie par le gouvernement conservateur.

Le chef de l'opposition officielle, Michael Ignatieff, s'est inquiété lundi de l'attitude de Stephen Harper dans tout ce dossier. « C'est ça qui devient de plus en plus curieux dans cette affaire, que le premier ministre n'a pas demandé dès le lendemain, dès sa découverte il y a sept mois : "Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ça touche au gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la vérité de l'affaire?" Il a attendu sept mois pour le lire dans le Toronto Star », a lancé le chef libéral.

M. Ignatieff et son parti font eux-mêmes l'objet de menaces de poursuites de Patrick Glémaud et son entreprise pour avoir évoqué de possibles infractions à la loi sur le lobbying à l'extérieur de la Chambre des communes, alors que M. Ignatieff n'était pas protégé par l'immunité parlementaire.