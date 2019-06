Washington convoque un diplomate syrien

Les États-Unis convoquent un haut diplomate syrien pour un transfert possible de missiles Scud au Hezbollah. L'ambassade syrienne nie les allégations.

Un haut diplomate syrien à Washington a été convoqué lundi au département d'État pour répondre des « actes de provocation » liés à un possible transfert par la Syrie de missiles Scud au Hezbollah.

« Le plus haut diplomate syrien présent à Washington aujourd'hui, le chef de mission adjoint Zouheir Jabbour, a été convoqué au département d'État pour répondre des actes de provocation de la Syrie concernant le possible transfert d'armes au Hezbollah », a indiqué dans un communiqué un porte-parole de la diplomatie américaine Gordon Duguid.

« Les États-Unis condamnent dans les termes les plus forts le transfert de toute arme, en particulier de missiles balistiques comme les Scud, de la Syrie au Hezbollah », a ajouté M. Duguid.

« Le transfert de ces armes ne peut qu'avoir un impact déstabilisant sur la région et poser une menace immédiate pour la sécurité d'Israël et la souveraineté du Liban », et constitue une « entrave » au processus de paix, a-t-il affirmé.

« Nous appelons à un arrêt immédiat de tout transfert [d'armes] au Hezbollah et à d'autres organisations terroristes dans la région. La présence de la Syrie sur la liste [américaine] des États soutenant le terrorisme est directement liée à son soutien aux groupes terroristes comme le Hezbollah », a ajouté le département d'État.

Le département d'État n'a pas indiqué s'il avait la confirmation d'une livraison, mais un haut responsable a souligné que le diplomate n'aurait pas été convoqué « si nous ne pensions pas que quelque chose est en cours ».

L'ambassade syrienne nie toutefois les allégations.

Les relations entre Damas et Washington se sont dégradées de façon importante à la suite de l'assassinat de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri, en février 2005.

En février dernier, les États-Unis avaient convoqué l'ambassadeur de Syrie à Washington pour discuter du supposé programme nucléaire syrien, au lendemain de la publication d'un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui faisait état d'un manque de coopération de Damas.

La semaine dernière, le président israélien Shimon Peres a accusé la Syrie, qui soutient le Hezbollah, de fournir des missiles Scud à la milice libanaise.

Mais Damas a nié les allégations israéliennes et accuse l'État hébreu de préparer le terrain « à une éventuelle attaque dans la région ».

En 2006, une guerre de 34 jours entre Israël et le Hezbollah a fait plus de 1200 morts du côté libanais, en majorité des civils, et 160 du côté israélien.