L'honnêteté de Boudreau

« On est nuls. »

Bruce Boudreau n'a pas pris de détour pour expliquer les insuccès de son avantage numérique.

Au sommet de la LNH cette saison avec un taux de réussite de 25,2 %, les Capitals n'ont toujours pas marqué en 14 tentatives au cours des 3 premières rencontres face au Canadien.

« On va peut-être obtenir un but en avantage numérique, peut-être pas au cours de cette série, mais peut-être l'an prochain », a ajouté le coloré entraîneur-chef des Caps.

Malgré cette défaillance, les Capitals ont battu leurs rivaux dans toutes les facettes du jeu dans un gain facile de 5-1, lundi, à Montréal.

Boudreau reste toutefois prudent quand vient le temps de prédire la suite des choses. Il a préféré envoyer des fleurs à son rival.

« Tout ce que je sais, c'est que nous menons 2-1 dans la série, a-t-il analysé. Le Canadien mise sur un des meilleurs entraîneurs de la LNH et il trouvera un moyen de relancer son équipe. »

Calmer la foule

De retour à Montréal, le CH n'a pu profiter de l'atmosphère endiablée du Centre Bell.

Le but de Boyd Gordon en désavantage numérique a coupé le souffle aux partisans.

« On savait qu'il y aurait beaucoup d'ambiance et que le Canadien sortirait fort, a expliqué le centre Éric Bélanger. On a réussi à sortir de la tempête en première période et nous avons connu une très bonne deuxième. Gordon a changé le cours du match avec son but en désavantage numérique. »

Forts de deux victoires d'affilée, les Capitals ont retrouvé leur confiance.

Ils ont maintenant besoin d'un but en avantage numérique pour ajouter du carburant à cette puissante machine...