Pékin décrète une journée de deuil national

Le gouvernement chinois a annoncé mardi avoir décrété une journée de deuil national mercredi, une semaine après le séisme qui a fait plus de 2000 morts dans le nord-ouest du pays.

Tous les drapeaux sur les bâtiments officiels en Chine et les ambassades du pays à l'étranger seront en berne en signe de deuil, et toutes les activités publiques de loisirs seront suspendues dans l'ensemble du pays, a annoncé le Conseil des Affaires d'État sur son site Internet.

Mardi, six jours après le séisme d'une magnitude de 6,9 dans la province du Qinghai, le bilan s'établissait à 2039 morts, 12 315 blessés et 195 disparus.

Quelque 13 000 secouristes ont été envoyés sur les lieux, mais l'acheminement de l'aide est difficile, puisque la zone du sinistre, située à 4000 mètres d'altitude sur le plateau tibétain, se trouve à plus de 12 heures de route de la capitale provinciale. Les températures glaciales et le manque d'oxygène compliquent d'autant plus le travail des secouristes.