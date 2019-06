Un militant libéral deviendra juge

Peut-on au Québec devenir juge sans avoir des liens politiques? La question se pose plus que jamais depuis que l'affaire Bellemare a éclaté, surtout que Radio-Canada a appris lundi que Me Gatien Fournier, un libéral bien en vue dans la région de l'Outaouais, sera assermenté juge à la Cour du Québec mercredi.

À l'émission Tout le monde en parle, dimanche, le criminaliste bien connu Me Jean-Claude Hébert révélait qu'il a voulu être nommé juge par le fédéral il y a environ 10 ans, mais qu'il lui manquait « un petit quelque chose ».

« Un jour, j'ai eu une faiblesse. J'ai rempli le formulaire. Je l'ai présenté, et là, une personne en très haute autorité m'a dit : "Avez-vous des appuis politiques? J'ai dit : "Je n'en ai pas et je n'en chercherai pas non plus". J'ai pris le formulaire... delete », a confié Me Hébert.

Au Québec, le gouvernement ne cesse de répéter que les comités de sélection des juges sont à l'épreuve des nominations partisanes.

N'empêche que de plus en plus de noms de juges qui ont des liens, familiaux ou politiques, avec des ministres circulent.

La région de l'Outaouais semble fertile en histoires de juges liés au Parti libéral du Québec.

La semaine dernière, Guy Bisson, considéré comme le principal organisateur du Parti libéral du Québec dans l'Outaouais, a admis avoir fait des démarches auprès du ministre adjoint au Transport, Norman MacMillan, pour que son fils Marc Bisson accède à la magistrature. Le ministre MacMillan a pour sa part reconnu en avoir parlé à l'ancien ministre de la Justice Marc Bellemare.

Après le cas du juge Marc Bisson, voilà qu'on apprend qu'un militant libéral de longue date dans la circonscription de Hull, Me Gatien Fournier, sera assermenté mercredi à la Cour du Québec.

Même s'il a été membre de l'exécutif local du parti, la députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault, a voulu minimiser son implication politique.

« L'exécutif, c'est un groupe de 12-15 personnes qui se rencontrent deux, trois fois par année pour parler des activités du parti et tout ça. Oui, il faisait partie de cette association-là », a-t-elle expliqué.

Dans la controverse sur la nomination des juges, d'anciens cas remontent à la surface. La ministre Christine Saint-Pierre rappelait cette fin de semaine le cas de la femme de Bernard Landry, nommée juge en 1995. « Ça avait créé un certain tremblement de terre. M. Landry s'était offusqué, parce que les gens posaient des questions », a rappelé la ministre Saint-Pierre.

Le ministre du Travail, Sam Hamad, a dû lui aussi se défendre concernant la nomination de sa conjointe pas plus tard que l'année dernière. « Quand il y a eu la décision du conseil des ministres, je ne suis pas assez naïf pour rester là. D'abord, je suis sorti du conseil des ministres. Je n'ai rien fait », a-t-il indiqué.

Sur la nomination de Me Gatien Fournier, la députée Gaudreault a soutenu n'avoir été qu'avisée par lui de sa candidature au poste de juge, rien de plus, sans faire d'intervention.

Me Fournier n'a pas répondu à nos appels.

D'après le reportage d'Alain Gravel