Pour un nouvel aréna

Le groupe Katz, propriétaire des Oilers, a confirmé lundi avoir présenté une demande pour obtenir les dérogations nécessaires à la construction d'un complexe de divertissement au centre-ville d'Edmonton.

L'entreprise prévoit aménager un nouvel aréna, un casino, deux hôtels, des bureaux, des appartements et une résidence étudiante sur un terrain à l'ouest de la 101e rue, entre la 104e et la 105e avenue.

Le complexe de 6,5 hectares remplacerait le Rexall Place, domicile des Oilers depuis 1974. Le groupe Katz espère que l'équipe de hockey y joue à compter de 2014.

Le coût de l'aréna est évalué à 400 millions de dollars.

Le directeur municipal de la planification et du développement, Gary Klassen, avance que l'évaluation du projet et l'obtention des approbations auprès de la Ville devraient prendre un an.

Le groupe Katz a dévoilé ses plans pour son complexe au centre-ville en février dernier.