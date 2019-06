Marois accuse Weil d'incompétence

La ministre de la Justice est qualifiée de « trop inexpérimentée » et incapable de « s'acquitter de sa tâche » par Pauline Marois, au lendemain du conseil du PLQ auquel était absente la ministre Weil.

Kathleen Weil est « trop inexpérimentée pour assumer une fonction aussi sensible que celle de ministre de la Justice ». Les propos sont de Pauline Marois, la chef de l'opposition officielle.

La ministre de la Justice, qui avait admis la semaine dernière consulter le premier ministre avant de choisir un juge créant un tollé au sein de l'opposition, n'a plus donné signe de vie et demeure injoignable. Elle était absente au conseil de son parti, qui s'est tenu en fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

Dans une entrevue à La Presse canadienne lundi, Pauline Marois a souligné que le premier ministre ne doit pas s'immiscer dans le processus de sélection des juges.

Sous le gouvernement du Parti québécois, a-t-elle affirmé, les ministres de la Justice ont toujours bénéficié d'une parfaite indépendance dans la nomination des magistrats.

De son côté, le chef de l'Action démocratique est encore plus incisif. Il reproche à M. Charest d'avoir mis le gouvernement sous tutelle libérale. « Le gouvernement du Québec est dirigé par le chef libéral et non par le premier ministre », ajoute Gérard Deltell.