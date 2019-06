Gignac veut revoir l'aide aux entreprises

Le ministre du Développement économique du Québec, Clément Gignac, lance une révision des programmes d'aide aux entreprises, à la suite du budget Bachand. La refonte pourrait se traduire par une diminution de l'aide gouvernementale.

M. Gignac en a fait l'annonce lundi au Conseil des partenaires économiques, qui regroupe le Conseil du patronat et des chambres de commerce. Il souligne que le budget Bachand met à contribution le gouvernement et les contribuables dans le but de redresser les finances publiques, mais que les entreprises devront aussi faire un effort.

Le milieu des affaires québécois réclamait ce réexamen de l'aide gouvernementale depuis plusieurs mois.

Chaque année, le Québec verse 3,2 milliards de dollars en aide financière aux entreprises, la plus grande partie en crédits d'impôt et en prêts. Quelque 255 millions de dollars sont toutefois alloués en subventions non remboursables au cours des trois dernières années.