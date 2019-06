Un service d'autobus entre les Îles et Québec

Un nouveau service de transport par autobus entre les Îles-de-la-Madeleine et Québec est fonctionnel depuis deux semaines. Il a été mis sur pied par l'entreprise Autobus les Sillons.

L'idée a germé dans la tête des opérateurs de l'entreprise il y a 18 mois. Les coûts élevés du transport aérien ont incité ces derniers à mettre sur pied ce service.

Ainsi, un autobus de 42 places avec deux conducteurs à bord prend le bateau le jeudi matin vers Souris, puis roule jusqu'à Québec, où il arrive en fin de soirée. En chemin, l'autobus fait des escales à Charlottetown, à Moncton, à Fredericton et à Rivière-du-Loup.

Quant au départ vers les Îles, il a lieu le vendredi soir à 22 h. L'autobus peut ainsi reprendre le bateau vers les Îles le samedi matin.

Autobus spécialement aménagé

L'autobus a été aménagé spécialement pour ce long voyage, explique le directeur des opérations, Damien Deraspe. « C'est un véhicule neuf, un 2010, qui a été fait avec une suspension à air, des fenêtres panoramiques, des sièges inclinables. On a mis un système de courant 110 volts pour pouvoir brancher les ordinateurs, télévision, vidéo, toilette à l'intérieur. »

Le billet coûte 350 $ aller-retour avec correspondance via le réseau d'Orléans Express au Québec et au Nouveau-Brunswick. Les visiteurs peuvent rester aux Îles quatre jours ou plus, explique M. Deraspe : « En fait, dans nos autobus, on va avoir toutes sortes de monde. Tu vas avoir des gens qui vont voyager en aller simple, d'autres en aller-retour et des gens qui peuvent être sur le forfait qui voyageant en tout inclus », explique-t-il.

La viabilité financière de ce projet pilote sera évaluée à la fin de l'été. L'entreprise décidera par la suite si elle offrira le service 12 mois par année.