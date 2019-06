Retour au bulletin unique et chiffré

Alors que les libéraux de Jean Charest se sont engagés ce week-end à améliorer le système d'éducation au Québec, la ministre de l'Éducation du Québec, Michelle Courchesne, songe à imposer dès septembre prochain un bulletin scolaire unique à toutes les écoles primaires et secondaires du Québec.

Ce nouveau « bulletin scolaire national », chiffré, prévoit remettre l'accent sur les connaissances plutôt que les compétences ainsi que rétablir la possibilité de faire redoubler un élève chaque année.

« L'objectif, c'est d'avoir un bulletin unique au Québec », « de s'assurer qu'il soit simplifié » et « surtout un outil très clair pour les parents », a expliqué lundi la ministre Courchesne.

Après le tollé soulevé par la décision de Québec de modifier le calendrier scolaire, cette nouvelle mesure est reçue plutôt froidement dans le réseau de l'éducation.

Le bulletin a été modifié il y a deux ans et n'est plus problématique, selon François Paquet, président de la Fédération des comités de parents.

« On a clairement fait savoir que les compétences, c'est important », soutient M. Paquet. « On n'a pas de parents sur le terrain qui se plaignaient des bulletins », ajoute-t-il.

De son côté, Patrice Potvin, professeur au Département d'éducation et pédagogie de l'UQAM soutient qu' « il ne s'agit même pas d'un sabotage programmé; c'est un sabotage maladroit et le résultat sera ni plus ni moins une perte de sens et une confusion chez les enseignants ».

De son côté, la Fédération des syndicats de l'enseignement voit le projet d'un oeil assez favorable même si elle se dit préoccupée par la rapidité avec laquelle les changements seront implantés.

La ministre Courchesne affirme que ses consultations sont terminées et qu'un règlement sera adopté en vue d'une implantation d'un bulletin, nouvelle mouture, dès septembre.