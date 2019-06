Les enseignants veulent se faire entendre

Des centaines d'enseignants des quatre commissions scolaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent manifester lundi dès 18 h à Jonquière. Les négociations avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives piétinent et les syndiqués veulent se faire entendre.

Les enseignants affiliés à la CSQ se donnent rendez-vous dans le stationnement de Place Centre-ville de Jonquière. Une marche aura lieu jusqu'aux bureaux du ministère de l'Éducation, où les leaders syndicaux prononceront des discours.

La présidente du Syndicat de l'enseignement de Saguenay, Aline Beaudoin, affirme que les offres patronales maintiennent les conditions de travail qui sont dénoncées depuis longtemps. Elle cite en exemple les classes où se trouvent des élèves en difficulté d'apprentissage en trop grand nombre. « On n'est pas satisfait du travail qu'on est capable de faire, parce que les moyens que l'on nous donne ne sont pas là. Je vous dirais que chez nous, c'est plus une question de fatigue et de déception de ne pas en donner plus aux élèves. »

Cette manifestation se tient la veille de la date limite du 20 avril, soit au moment où le Front commun menace de faire appel à la médiation pour dénouer l'impasse.