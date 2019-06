Une poursuite de 800 000 $

Un procureur de la Couronne poursuit son ancien patron, le procureur général du Québec et trois policiers de Longueuil pour 800 000 $, leur reprochant d'avoir commis des fautes professionnelles et de l'intimidation à son endroit.

Radio-Canada a appris qu'un procureur de la Couronne poursuit son ancien patron, le procureur général du Québec et trois policiers de Longueuil pour 800 000 $. Il leur reproche d'avoir commis des fautes professionnelles après l'avoir confondu avec un pédophile. Et il allègue avoir souffert d'un grave stress à la suite de cette histoire.

L'affaire commence le 19 août 2006. Jean-Roch Poulin travaille de la maison pour le Bureau de service-conseil de la Direction des poursuites criminelles et pénales, à Longueuil. Il reçoit les appels de policiers de toute la province à la recherche de conseils juridiques dans leurs enquêtes.

L'heure et la durée de ces appels sont enregistrées par un système informatique. Les rapports téléphoniques sont transmis à son patron.

À la fin de la journée, Me Poulin descend au métro Longueuil se chercher à manger. Il est alors intercepté par deux policières qui lui demandent de s'identifier. Motif : un garçon a été agressé sexuellement dans les toilettes du métro, deux heures plus tôt.

Me Poulin s'identifie et donne son emploi du temps. Les policières le laissent partir. L'affaire, croit-il, est classée.

Emmené au poste de police

Presque trois semaines plus tard, le soir du 7 septembre, un enquêteur de la police de Longueuil débarque chez Me Poulin avec un mandat. Il le conduit au poste de police, dans un fourgon cellulaire, pour prendre sa photo et ses empreintes digitales.

Selon Me Poulin, le policier outrepassait alors son mandat. Celui-ci impliquait plutôt qu'un rendez-vous devait être fixé pour qu'il se rende au poste de police, peut-on lire dans les documents déposés devant la Cour supérieure.

Cinq jours plus tard, l'enquêteur au dossier, Michel Goyer, laisse un message à Me Poulin : la victime de l'agression ne l'a pas identifié sur les photos. Pourtant, à la surprise de Me Poulin, l'enquêteur réclame un interrogatoire. Celui survient deux jours plus tard.

« Je n'avais jamais vu mon père démoli comme ça, affirme son fils, Éric Poulin. Il vivait dans une grande incompréhension, une grande peur, grande paranoïa, avec l'impression que tout le système s'emballe. »

Dans son rapport final, la police de Longueuil va pourtant blanchir Jean-Roch Poulin pour son alibi du départ : « La conclusion de l'enquête [...] démontre que vous ne pouvez être impliqué dans cet événement, puisqu'il était impossible pour vous d'être présent lorsque celui-ci aurait pris place. »

« J'ose penser que si les vérifications avaient été faites dès le départ, ce ne serait jamais allé plus loin que ça », estime Éric Poulin.

Rencontre avec son patron

Le 25 septembre, plusieurs semaines après les événements, Jean-Roch Poulin rencontre son supérieur, le procureur en chef du Bureau de service-conseil, Michel Breton. Il lui demande quelle aide il peut obtenir, et évoque la possibilité de déposer une poursuite.

Me Poulin enregistre la conversation, qui est déposée devant le tribunal. Dans l'enregistrement, son supérieur l'avertit qu'il pourrait y avoir des conséquences s'il dépose une poursuite. « Je ne dis pas que tu es en danger, Jean-Roch, affirme-t-il. Je dis que si tu poses certains gestes, ça va t'exposer à un danger qui, pour moi, est sérieux et immédiat. »

Ce n'est pas la rencontre à laquelle il s'attendait, soutient son fils Éric. « Il s'attendait plutôt à ce qu'on lui dise : "On est désolé Jean-Roch, ça s'est mal passé, ça a dérapé. On n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais on va essayer de comprendre ce qui s'est passé". »

Après avoir pris connaissance des documents liés à son dossier, Me Poulin a déposé une poursuite contre les policiers et l'enquêteur en août 2009. Il estime que des erreurs ont été commises dans leur travail.

Il poursuit son ancien patron Michel Breton. « Notre client allègue qu'il a reçu, lui, de l'intimidation, des pressions, au moment où l'employeur, le procureur général dans ce cas-ci, mis au fait, lui a fait comprendre que ce serait peut-être préférable de passer ça sous silence », explique son avocate, Me Chantale Paré.

Trois jours après le dépôt de sa requête, Jean-Roch Poulin a été transféré à un autre bureau. Les directives de la Direction des poursuites criminelles et pénales l'empêchent de nous accorder une entrevue.

Tant la police de Longueuil que la direction des poursuites criminelles ont refusé de commenter, parce que l'affaire est devant les tribunaux.