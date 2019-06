Retour au boulot

Avant de quitter le Québec pour la Floride, où je poursuivrai mon entraînement en prévision de mes prochaines compétitions, je voulais revenir avec vous sur les derniers mois.

À la fin mars, j'ai remporté 7 médailles (4 d'or, 3 d'argent) en 7 épreuves aux Championnats Can-Am de paranatation, à San Antonio, au Texas. Cette compétition servait aussi de sélection pour les mondiaux, qui seront disputés du 15 au 21 août à Eindhoven, aux Pays-Bas.

Même si je me suis qualifié pour le 100 m brasse, je ferai l'impasse sur cette course. Comme ce n'est pas ma grande spécialité, je vais plutôt me concentrer sur le 200 m 4 nages, une discipline où j'excelle davantage.

Et grâce à ma victoire au 100 m libre aux Championnats Can-Am, je participerai aux Jeux du Commonwealth, qui seront présentés du 4 au 9 octobre à New Delhi, en Inde, avec le reste de la délégation canadienne. Ce sera la seule épreuve pour les athlètes avec un handicap inscrite au programme. Ce sera le dessert de ma saison.

J'ai été un peu surpris de réussir d'aussi bonnes performances au Texas, car j'ai raté trois semaines d'entraînement cet hiver pour aller aux Jeux olympiques de Vancouver. J'étais là notamment pour faire la promotion du mouvement paralympique et respecter des engagements avec mes commanditaires.

J'ai aussi travaillé comme analyste à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. J'ai bien aimé ma première expérience en télévision.

Même si j'avais un horaire chargé, j'ai nagé tous les jours avec une équipe de Vancouver. Un préparateur physique s'est aussi occupé de moi et du plongeur Alexandre Despatie pendant deux semaines. Quand il est parti, j'ai quand même continué de m'entraîner par moi-même.

Comme je n'étais pas dans ma zone de confort là-bas, j'étais un peu craintif avant les Championnats Can-Am, mais j'étais prêt à prendre le risque. Mon entraîneur m'a d'ailleurs soutenu dans ma décision. Finalement, ça en a valu la peine.

Un beau trio

Dans un autre ordre d'idées, j'ai eu la chance d'être l'un des 12 Canadiens à porter le bâton de la reine lors d'un rassemblement sur la colline du Parlement d'Ottawa, le week-end dernier. Du lot, j'étais le seul athlète avec un handicap.

Parti du palais de Buckingham en octobre dernier, le bâton a passé deux jours au Canada, à Toronto et à Ottawa. Cet objet symbolique voyagera dans 71 pays avant d'arriver à New Delhi pour les Jeux du Commonwealth.

En six mois, j'ai couru avec le flambeau olympique, le flambeau paralympique et le bâton de la reine. Ça me fait un beau trio!

Contrairement au flambeau olympique, je n'ai pas pu rapporter le bâton à la maison. Ce souvenir m'avait coûté 400 $ (oui, oui, il faut payer pour le garder...).

À bientôt!