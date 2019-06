Béton Caméléon se démarque

L'atelier de béton décoratif, qui a récemment ouvert ses portes à Saint-Anaclet, est en train de se tailler une réputation enviable dans l'Est du Québec.

L'atelier de béton décoratif Béton Caméléon, à Saint-Anaclet, est en train de se tailler une réputation enviable dans l'Est du Québec. L'atelier a ouvert ses portes il y a quelques mois seulement.

La propriétaire de l'atelier, Lynda Raiche, a travaillé en graphisme pendant 13 ans et détient une formation de trois ans en architecture et en art graphique. Se disant passionnée d'architecture et de travail manuel, elle dit réaliser son rêve grâce à Béton Caméléon. « Je voulais vraiment travailler de mes mains. Je voulais créer beaucoup, je voulais collaborer beaucoup avec les autres corps de métiers. Je voulais vraiment réaliser des pièces sur mesure pour les clients », dit-elle.

Béton Caméléon fabrique des bases de douches, des baignoires, des lavabos, des vasques et des comptoirs de cuisine. Le béton, explique Mme Raiche, est polyvalent, flexible et varié à l'infini, ou presque, ce qui en fait un matériau agréable à utiliser.

« Le béton est moulé, donc ça nous permet de créer toutes sortes de formes, des épaisseurs, des couleurs aussi. Le béton est coloré. Il n'y a vraiment pas de limites. Tant que c'est moulable, tant que le moule est réalisable, on coule le béton là-dedans, puis il prend la forme qu'on veut. » Lynda Raiche

Le béton est aussi un produit fabriqué sur mesure, haut de gamme et très écologique, ajoute l'entrepreneure.

« C'est une matière brute, c'est fait avec du sable et de la roche, donc ça garde son aspect très chaleureux de matière naturelle tout en étant très raffiné. »

De tels ateliers de béton décoratif existent depuis une quinzaine d'années dans les grands centres, au Québec, et depuis plusieurs dizaines d'années dans plusieurs pays européens, dont la France et l'Italie, qui ont une longue tradition en travaux de maçonnerie.

Béton Caméléon est la première entreprise du genre dans l'Est du Québec.