Investissement de 6 millions de dollars

Cette aide financière servira à moderniser l'usine et à consolider les activités. Boralex, qui utilise la biomasse forestière pour produire de l'électricité, pourra dorénavant prendre en toute sécurité les écorces laissées près des usines de sciage.

La centrale thermique Boralex de Senneterre investit 6 millions de dollars afin de moderniser son usine et consolider ses activités. Elle reçoit une aide financière de 3 millions de dollars de Développement économique Canada et de 700 000 $ du gouvernement du Québec.

Jusqu'à 8 millions de tonnes de copeaux sont enfouies près des usines de sciage en Abitibi-Témiscamingue. Ceux-ci endommagent l'équipement de la centrale Boralex, qui utilise la biomasse forestière pour produire de l'électricité. Dorénavant, Boralex pourra utiliser en toute sécurité les écorces laissées près des usines de sciage. L'équipement servira à décontaminer cette matière première et ainsi assurer la survie de la centrale thermique à Senneterre pour les prochaines années.

La biomasse est de la matière organique, qu'elle soit animale ou végétale, qui peut être utilisée afin de produire de l'électricité ou de la chaleur. Elle peut être constituée de bois, du fruit de certaines récoltes et de déchets industriels ou agricoles. Au sens forestier, cela représente l'ensemble des arbres ou des arbustes, des branches et du feuillage, qu'ils fassent partie de la possibilité forestière (les espèces commercialisables) ou non.

« Des vieilles piles, on amenait des contaminants qui endommageaient nos équipements de la centrale actuelle. Le projet innovateur, c'est un système de traitement pour enlever les contaminants et pouvoir utiliser la vieille pile sans endommager notre centrale », précise le président de Boralex, Patrick Lemaire.

La centrale utilise ces écorces laissées par les scieries puisque l'approvisionnement ailleurs est plus difficile depuis la crise forestière. D'ailleurs, le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, a rappelé que les usines thermiques du Québec sont confrontées à une explosion des coûts d'approvisionnement en biomasse forestière.

« Ce que l'on pouvait acheter pour 2 $-3 $ la tonne, on achète ça pour 14 $-15 $ la tonne aujourd'hui. Le prix de l'électricité n'a pas suivi », indique M. Matte. Il souligne que des actions posées par le gouvernement du Québec ont fait en sorte que le prix de la biomasse a explosé. À cet effet, il cite en exemple les coupures dans les contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier et les fermetures d'usines. À son avis, il faut rééquilibrer l'achat de la biomasse par rapport à la vente de l'électricité.

M. Matte ajoute que cet investissement chez Boralex vient rassurer les promoteurs du futur parc thermique de Senneterre. Cet investissement va consolider les activités et maintenir à l'emploi les 34 travailleurs de Boralex, en plus de créer 140 emplois durant la construction.