Trop cuite et dangereuse

Les amateurs de la cuisson « semelle de botte » devront repenser leur goût culinaire.

Un régime riche en viande, particulièrement lorsqu'elle est trop cuite, augmente de beaucoup le risque de développer un cancer de la vessie, ont montré des chercheurs américains.

Une étude de chercheurs de l'Université du Texas menée auprès de 1700 personnes confirme que la viande carbonisée contient des substances chimiques cancérigènes.

En fait, les résultats de leur recherche menée sur 12 ans montrent qu'une personne qui consomme sa viande très cuite a deux fois et demie plus de risque de développer un cancer de la vessie qu'une personne qui la mange saignante.

Le risque est plus élevé pour ceux qui mangent des steaks de boeuf et de porc. Il existe toutefois aussi pour le poulet et le poisson frit.