La Lexus GX460 rappelée

Une semaine après en avoir suspendu la vente, Toyota annonce le rappel des Lexus GX460 2010 vendus en Amérique du Nord. Plus de 9800 véhicules devront être mis à jour.

Près d'une semaine après avoir suspendu la vente de la Lexus GX460 modèle 2010, Toyota annonce le rappel des 9400 véhicules vendus aux États-Unis et de 446 véhicules vendus au Canada.

Ce rappel permettra aux propriétaires qui le souhaitent de procéder à la mise à jour d'un logiciel dans le système de contrôle de la stabilité du véhicule.

La décision survient après que le magazine Consumer Reports ait décerné la mention « ne pas acheter » à ce modèle, une première en neuf ans. Du même souffle, Toyota annonce le rappel de 7500 véhicules sport-utilitaires de marque Land Cruiser et Lexus en Europe pour les mêmes raisons.

Les techniciens de Consumer Reports estiment que le modèle n'est pas sécuritaire et que son comportement sur la route peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Toyota a indiqué qu'elle prenait ces critiques très au sérieux et qu'elle allait identifier et corriger le problème.

Toyota invite les propriétaires de Lexus GX460 2010 à rapporter leur véhicule pour qu'il soit inspecté. Transport Canada n'a reçu aucune plainte concernant ce véhicule.

Il s'agit d'un autre coup dur pour le fabricant. Depuis octobre, le constructeur a rappelé 9 millions de véhicules dans le monde, notamment pour des problèmes de blocage de la pédale d'accélération.