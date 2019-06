Bonsoir la confiance

Un flambeau à la main et drapé du numéro 9 de Maurice Richard, un jeune partisan a allumé le Centre Bell lors des cérémonies d'avant-match.

Les Capitals ont éteint la flamme en deuxième période en plus de miner le moral des fidèles du Tricolore.

Revigorés par leur spectaculaire remontée du deuxième match de la série, les Capitals ont facilement triomphé du CH 5-1, lundi, à Montréal.

Les vainqueurs du Trophée du président ont ainsi pris les commandes de la série 2-1.

« En première période, nous avons joué possiblement notre meilleure période de l'année, mais nous nous sommes effondrés en deuxième, a affirmé Michael Cammalleri. Nous devrons être plus disciplinés, plus patients et mieux gérer nos émotions. »

Après le deuxième match, Alexander Ovechkin prétendait que Jaroslav Halak n'était plus le même homme. Le Tsar avait remarqué qu'il tremblait en buvant de l'eau après un but d'Eric Fehr, samedi, à Washington.

On ne saura jamais si Ovechkin disait vrai, mais Halak était certainement secoué lorsqu'il a cédé sa place à Carey Price en deuxième période. Cela dit, l'attaquant des Capitals n'a pas voulu en rajouter.

« Ce n'était pas une question de Halak. Jacques Martin voulait sûrement juste changer le rythme du match », a analysé Ovechkin.

Les Capitals ont passé le K.-O. à Halak et au CH avec quatre buts lors de la période médiane.

Eric Fehr entre Jaroslav Halak et Andrei Markov (79) Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Boyd Gordon, Brooks Laich (1 but, 1 passe) et Fehr (1 but, 1 passe) ont indiqué la porte de sortie à Halak. Après seulement 13 tirs et 3 buts, le Slovaque enlevait son masque.

Discret pour les 20 premières minutes, Ovechkin a souhaité la bienvenue à Price dans le match en inscrivant le quatrième but des siens avant la fin de la période médiane. Le Moscovite a décoché un tir parfait dans le haut du filet dès la réception d'une passe de Nicklas Backstrom.

Hué depuis le début de la rencontre, Ovechkin a salué les partisans avec un baiser, rappelant l'époque d'Alex Kovalev.

Tomas Plekanec a répliqué pour le Tricolore en touchant la cible pour un troisième match d'affilée.

Des quatre buts des visiteurs, celui de Gordon a fait le plus mal. Il a ouvert la marque en désavantage numérique au tout début de la deuxième. Après ce but, le niveau de décibels a dramatiquement chuté au Centre Bell.

« On a enterré la foule avec le but de Gordon », a estimé Ovechkin.

Avec ce but important, Gordon a riposté à son entraîneur qui l'avait laissé de côté pour le deuxième match à Washington.

Matt Bradley a complété le pointage pour les vainqueurs.

Étonnamment, les Capitals n'ont toujours pas marqué en avantage numérique depuis le début de la série.

Des signes de frustration

Indiscipliné et frustré, le Canadien a écopé de nombreuses punitions dans la deuxième moitié du match. Scott Gomez a notamment reçu un 10 minutes pour mauvaise conduite.

Méconnaissable, Gomez avait aussi jeté les gants lors du deuxième match contre Tom Poti.

« Je ne peux pas dire que je suis frustré, je préfère donner le crédit aux Capitals », s'est contenté de dire Gomez.

Malgré sept occasions, les Capitals n'ont pas marqué en avantage numérique.

La valse des gardiens

Semyon Varlamov et José Théodore Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Bruce Boudreau a misé sur Semyon Varlamov pour ce premier match en sol montréalais. Il a gagné son pari.

Très calme, Varlamov a bloqué 26 tirs pour signer sa deuxième victoire. Le Russe de 21 ans a tenu son équipe dans le match en première période en stoppant 10 tirs.

Les prouesses de Varlamov en début de match ont servi d'inspiration à ses coéquipiers.

En seulement trois matchs, les Capitals et le Tricolore ont déjà utilisé leurs deux gardiens. À Montréal, l'éternel débat du gardien partant refera surface.

En relève à Halak, Price a accordé 2 buts sur 23 tirs.

Sans victoire depuis le 2 mars à Boston, Price pourrait obtenir le prochain départ.

« Je ne me sentais pas très bien quand j'ai sauté sur la glace, a précisé le gardien de la Colombie-Britannique. Je suis maintenant mûr pour gagner un match et j'aimerais le faire en séries. »

Le quatrième match de la série se déroulera, mercredi, au Centre Bell.