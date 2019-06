Dons records et changements

L'organisme a récolté plus de 56 000 $ samedi dernier dans le cadre du Francothon. La Fondation procède à des modifications dans sa structure près d'un an après avoir perdu les trois quarts de ses actifs en bourse.

La 14e édition du Francothon a permis d'amasser plus de 56 000 $, un montant record. L'objectif de la collecte de la Fondation fransaskoise était de 35 000 $.

En marge de l'activité de financement, le conseil d'administration de l'organisme s'est rencontré. Ses représentants se sont entendus pour revoir la structure de la Fondation fransaskoise, qui a perdu il y a un peu moins d'un an près des trois quarts de ses actifs en bourse. En quelques mois, l'avoir de l'organisme est passé d'environ 1,5 million à 390 000 $ en raison de placements désastreux à la suite de la crise financière.

Dorénavant, les membres du conseil d'administration de la Fondation ne seront plus nécessairement choisis en fonction de la représentation régionale, mais plutôt sur la base de leurs compétences. Le président de l'organisme, Roger Lepage, explique que la Fondation doit regagner la confiance des Fransaskois. Les changements seront d'abord soumis à la communauté, dit-il.

« On veut vraiment s'assurer que la communauté et tous les organismes, les partenaires, se réapproprient la Fondation fransaskoise », explique M. Lepage. Il ajoute que l'actif de l'organisme est d'environ 530 000 $ et qu'il doit grimper jusqu'à 800 000 $ avant que la Fondation recommence à accorder des bourses et des subventions pour promouvoir la francophonie dans la province.