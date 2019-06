L'aide gouvernementale réclamée

La Ville de Trois-Rivières et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy demandent une aide de 26 millions de dollars aux deux paliers de gouvernement, soit le deux tiers du financement nécessaire pour la construction du nouvel aréna.

La Ville de Trois-Rivières et ses partenaires ont dévoilé lundi les grandes lignes du projet d'aréna qui doit voir le jour à côté du centre sportif Alphonse-Desjardins. Le projet de 39 millions de dollars prévoit la construction d'un aréna de plus de 5000 places qui comprendra 28 loges et 13 vestiaires.

La Ville, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et la Fondation Les Amis des Estacades attendent toutefois le financement des gouvernements fédéral et provincial avant d'aller de l'avant avec le projet.

Elles demandent une aide totale de 26 millions de dollars, ce qui correspond aux deux tiers du financement.

La députée libérale de Trois-Rivières, Danielle Saint-Amand, a indiqué qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que Québec contribue au projet.

Construire plutôt que rénover

Par ailleurs, la Ville de Trois-Rivières a réitéré qu'il coûterait plus cher de rénover l'aréna Jean-Guy Talbot, qui se trouve dans le même secteur, que d'en construire un nouveau.

Les promoteurs espèrent que les travaux pourront commencer cet automne.