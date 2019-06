Le scénario C, c'est celui du bon dieu

La pluie et la qualité du spectacle, dimanche, à Shanghai, confirment un peu ce qu'on a vu.

Il ne faut pas être un génie pour comprendre que ce fut une belle course, mais à cause des cartes de hasard, sortir au bon moment, sortir avec les bons pneus, que la pluie ne soit pas trop forte, qu'il n'y ait pas trop de circulation. Ça devient un jeu de hasard par rapport à une course sur piste sèche.

Chez Ferrari, il y a des années où on était bien organisés. On devinait chaque chose. Pour voir la météo, on avait du monde à distance contre le vent, pour calculer les bons moments.

C'est moi qui faisait les rapports à la fin qui allaient à Ross Brawn et à Jean Todt, et eux prenaient les décisions sur ce qui allait se passer. Et il y a des années où toutes nos cartes tombaient dans nos mains. On mettait les bonnes cartes sur la table, et ça bougeait.

Je me suis toujours dit, quand tu n'as aucune chance de gagner, c'est là qu'il faut que tu risques. Quand tu es le plus fort, tu risques un peu moins, en sachant que tu peux récupérer.

Intelligemment, Ross Brawn a envoyé Michael avec des pneus lisses, tandis que Rosberg a gardé des pneus intermédiaires (ndlr: à leur deuxième arrêt). Et Brawn a été capable de placer Rosberg.

Il y a des équipes qui paniquent, et celles suivent les autres. Ça a été le cas pour Red Bull, pour Ferrari ce week-end.

Mais encore là, c'est facile de critiquer une fois que c'est fini. Ça se joue sur des secondes. Si le bon dieu t'envoie une heure de pluie intense. Il y a personne qui peut savoir, on peut avoir un bonne idée de la météo. Je l'ai fait assez d'années. On peut pas savoir à 100% ce qu'il y a dans le nuage. C'est un peu du poker.

La veille, on fait des scénarios sur ce qu'il peut se passer, on fait le scénario A, le scénario B, et il y a un scénario C, celui du bon dieu. Il faut prévoir les bonnes réactions, et c'est là que Ross Brawn peut exceller.

Après l'Australie, Jenson Button a encore fait le bon choix de pneus (ndlr: à Melbourne, il a décidé de changer de pneus au 7e tour, contrairement aux autres, à Shanghai, il a décidé de ne pas changer de pneus au 3e tour, contrairement aux autres).

C'est lui qui sent le pneu comme il faut. Si les temps sont là, c'est sûr que c'est le pilote qui doit prendre la dernière décision. Bien sûr, l'ingénieur voit la télémétrie, mais si le pilote voit qu'il pleut un peu fort, et que le pneu intermédiaire tient, et qu'il fait des bons temps, là, l'équipe doit le laisser faire son travail.

Les très bons pilotes ont toujours eu une très bonne complicité avec les bons ingénieurs pour faire avancer la voiture dans la bonne direction.

Sous la pluie, les gens attendaient Michael Schumacher. C'est normal.

Je crois que Michael n'est pas encore un maximum de son potentiel. Ça fait trois ans qu'il n'a pas conduit une F1, et il n'a pas encore eu un grande chance de faire des essais.

Pour l'instant, il tient le coup, il peut seulement s'améliorer, mieux connaître la voiture, les pneus, et si son physique le permet, son mental le permet, il peut retrouver le niveau où il était. Il faut voir ça sur l'année, par sur quatre courses.

C'est pas évident un retour immédiat comme il fait, avec très peu d'essais.

Nico Rosberg, ça fait 4 ans qu'il grandit. Schumacher n'a pas couru durant ce temps là. Ça va prendre peut-être 10 courses avant de pouvoir se battre comme il faut.

Est-ce que Rosberg est un meilleur pilote que Schumacher? Jamais ! C'est un bon pilote, c'est un grand pilote, mais il a beaucoup de preuve à faire avant de pouvoir y arriver.

On a vu à quel point ça peut être suicidaire de changer de voiture comme Giancarlo Fisichella l'a fait l'année dernière. Ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps.

Quand il va comprendre la complexité des F1 actuelles, on va voir Schumacher piloter à un autre niveau.

Alonso et Massa, premières étincelles

Quand j'ai vu Fernando Alonso dépasser Felipe Massa dans l'entrée des puits, j'ai pensé à quel point Felipe est un grand monsieur.

Il a pensé à l'équipe à ce moment là. C'est une de ces grandes qualités. Il ne va pas commencer à faire l'égoïste. Il pense d'abord à Ferrari.

Je ne sais pas pourquoi Alonso a fait cela. Je n'étais pas là sur le bord de la piste. Mais Stefano Domenicali est intelligent, et il va sûrement en reparler pour calmer les esprits.

Photo : IndyCar

Felipe, il est aussi bon qu'Alonso, et c'est un des meilleurs pour penser à l'équipe. Il se dit : « si je fais une connerie, c'est l'équipe qui perd ». Et s'il avait envoyé Alonso dans le gravier, c'est l'équipe qui perdait des points.

Lotus, objectif atteint

Si l'équipe Lotus F1 a atteint son premier objectif, soit de se rendre au bout des courses, tout le crédit doit aller à Mike Gascoyne et à Tony Fernandes.

Et en Chine, Heikki Kovalainen a fini devant une Williams (ndlr : Kovalainen a fini 14e devant Nico Hulkenberg). C'est un pas décisif, donc « so far so good ».

Le groupe Lotus cars (ndlr: dont Gino Rosato est VP des affaires corporatives) appuie l'équipe F1, et je vais retourner éventuellement sur les grand prix, car je veux pouvoir aider la famille comme je peux.

Avec des équipes en F1, en IndyCar (en partenariat avec KV racing), le retour est incroyable pour Lotus cars. Il faut continuer à rêver avec toute la famille Lotus. C'est beaucoup de travail devant nous. Mais on a les équipes pour le faire.

À très bientôt.