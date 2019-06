Le traversier reprend du service le 27 mai

La prochaine saison de navigation entre Trois-Pistoles et Les Escoumins est rendue possible grâce à la vente d'actions de la Compagnie de navigation des Basques.

La Compagnie de navigation des Basques, qui traîne un déficit d'environ 1 million de dollars, entreprendra le 27 mai une nouvelle saison de navigation entre Trois-Pistoles et Les Escoumins. Cette nouvelle saison est rendue possible grâce à la vente d'actions de la compagnie aux municipalités de Trois-Pistoles, de Les Escoumins, de Notre-Dame-des-Neige et d'Essipit.

La Régie intermunicipale des infrastructures portuaires de Trois-Pistoles et Les Escoumins, propriétaire des deux quais, a maintenant les coudées franches pour exploiter la traverse à sa façon. Devant le refus des actionnaires privés de réinvestir, ce sont les municipalités qui prennent le contrôle des opérations.

Le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux parle d'un sauvetage réussi. « L'actionnariat principal sera détenu à 98 % par les municipalités de Trois-Pistoles, de Les Escoumins, de Notre-Dame-des-Neige et d'Essipit, donc cela devient une compagnie publique. »

En devenant publique, l'entreprise transforme en actions une dette de près de 400 000 $ qu'elle avait auprès d'organismes locaux à vocation économique.

Le maire de Trois-Pistoles dit pouvoir ainsi sauver la traverse en empêchant le transfert ailleurs du permis de navigation.

Une fois l'entreprise remise à flot, d'ici deux à trois ans, le secteur privé pourrait être à nouveau sollicité, ajoute M. Rioux. « Si un privé se pointe et affirme vouloir investir dans le traversier, nous sommes ouverts pour regarder ça. »

La saison de navigation de l'Héritage 1 devrait se poursuivre au-delà du 2 octobre. L'arrêt de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, à la mi-septembre, permettra un prolongement de la saison de l'Héritage 1.