Les Jeux poussent le nombre de visiteurs

Le nombre de voyages au Canada en provenance des États-Unis et des pays d'outre-mer a augmenté de 5,2 % en février par rapport au mois précédent, selon Statistique Canada. Cette hausse s'explique par la tenue des Jeux olympiques à Vancouver, puisque 24 % de non-résidents de plus sont entrés au Canada via la Colombie-Britannique pendant le mois. L'augmentation globale s'élève à 29,1 % pour les résidents des États-Unis et 10,9 % pour les résidents d'outre-mer.