Les parents cadenassent l'école

Une cinquantaine de parents de Moffet au Témiscamingue ont cadenassé l'école primaire lundi matin, privant ainsi les 22 élèves de leurs cours.

Les parents dénoncent la fermeture de l'établissement annoncée par la commission scolaire du Lac-Témiscamingue. En janvier dernier, le Conseil des commissaires de la commission scolaire a annoncé la fermeture des écoles primaires de Moffet, de Laforce et d'Angliers l'an prochain.

Cette décision a été rendue devant l'impossibilité de maintenir les trois écoles ouvertes, puisque seulement 15 élèves fréquentent l'école de Laforce, 22 étudient à Moffet et 25 suivent des cours à Angliers.

Il y a une dizaine de jours, une trentaine de parents avaient manifesté devant l'école primaire de Laforce. Ils avaient cadenassé l'école pour empêcher la tenue des classes.

Le conseiller en communications à la commission scolaire du Lac-Témiscamingue, Martin Lefebvre, souligne que la décision est finale. « On comprend bien que les gens sont insatisfaits de la décision des fermetures d'écoles, mais ce n'est pas le fait de cadenasser l'école qui va faire en sorte qu'il y aura nécessairement ouverture aux discussions. Vous savez, dans les dernières semaines, on n'a pas eu de demandes du milieu. Il n'y a pas personne qui est venu nous rencontrer. » Il souligne qu'il est désagréable de voir l'école de Moffet être cadenassée.

De son côté, la présidente de Solidarité rurale du Québec, Claire Bolduc, appelle les parents à rester mobilisés. « Ils se mobilisent beaucoup dans des actions actuellement de contestation. L'enjeu pour eux, c'est de tourner cette colère-là, qui est très légitime, en actions positives. Je les invite à poursuivre et à rester mobilisés. C'est important », affirme-t-elle.

Selon le conseiller municipal Alexandre Binette, le président de la Conférence régionale des élus (CRE) de l'Abitibi-Témiscamingue, Ulrick Chérubin, est prêt à intervenir dans le dossier. « M. Chérubin propose que la CRE soit médiatrice entre la commission scolaire et les municipalités touchées par les fermetures. Je pense en fait qu'il reconnaît un manque au niveau des communications et que quelque part le message ne passe pas. On a besoin que la CRE fasse son rôle et fasse parler les groupes d'élus ensemble. »

Pour le moment, aucune autre manifestation n'est prévue. Les parents misent beaucoup sur l'intervention de la CRE pour faire avancer le dossier.