Une offre d'achat pour quatre usines

L'entreprise de fer et métal AIM a déposé une offre d'achat notamment pour les usines de Beaupré et de Donnacona.

Les usines d'AbitibiBowater de Beaupré et de Donnacona pourraient avoir trouvé un nouveau propriétaire. L'entreprise de fer et métal AIM a déposé une offre d'achat pour ces deux usines, ainsi que pour une usine de l'Ontario et une autre du Nouveau-Brunswick.

Une demande a été acheminée à la Cour supérieure pour approuver la vente de ces usines. La transaction s'élèverait à près de 9 millions de dollars.

AbitibiBowater n'impose pas d'obligation de démolir les usines, toutefois, AIM devra respecter la clause de non-concurrence. Une relance avec un produit déjà fabriqué par la papetière est donc exclue.

Inquiétudes dans la région

À Beaupré, où un comité travaille actuellement à un plan de relance, la vente à une entreprise de démolition n'est pas rassurante, souligne Mario Leblanc, du CLD de la Côte-de-Beaupré. « Ça devient de plus en plus évident qu'on s'enligne vers une démolition ou une vente des actifs et ça nous inquiète évidemment parce qu'on perd un peu le contrôle sur l'avenir de cette usine là, alors qu'on a des projets », dit-il.

L'acheteur AIM se dit pour sa part ouvert aux discussions avec tous ceux qui pourraient lui présenter un projet de relance sérieux. Une rencontre serait d'ailleurs prévue avec le comité de relance de Donnacona.

La vente devrait être approuvée par le tribunal la semaine prochaine.