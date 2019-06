Citi retrouve la rentabilité

Le géant bancaire Citigroup déclare des profits nets de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre. À la même période, il y a un an, Citi enregistrait des profits de 1,5 milliard.

Le géant bancaire Citigroup déclare des profits nets de 4,4 milliards de dollars au premier trimestre, un fort bond comparativement à des profits de 1,5 milliard en 2009. La banque new-yorkaise enregistre des profits après qu'elle eut déclaré des pertes de 7,6 milliards de dollars au dernier trimestre de 2009.

Ses revenus ont atteint 25,4 milliards de dollars en hausse de 4 % par rapport à la même période en 2009.

Citi a pu bénéficier d'une aide de 45 milliards de dollars de la part de Washington pour passer à travers la crise financière qui a secoué Wall Street en 2008.

En 2009, Citi déclarait des pertes nettes annuelles de 1,6 milliard de dollars et de 27,7 milliards en 2008. L'effondrement du secteur immobilier a grevé les états financiers de plusieurs institutions financières et entraîné pour certains leur disparition comme Lehman Brothers.

Le PDG de Citigroup, Vikram Pandit, affirme que la banque doit beaucoup aux contribuables américains sans qui elle ne serait pas où elle se trouve aujourd'hui.

Les provisions pour pertes sur créances sont en baisse de 16 %, un signe que la situation s'améliore.

La direction indique toutefois que la reprise économique est fragile et que le taux de chômage demeure élevé. Le titre de l'entreprise se négocie à près de 5 $US alors qu'il atteignait 55 $US avant la crise.