CKRS 98,3 FM est à vendre

La station CKRS 98,3 FM Souvenis Garantis est à vendredi au Saguenay. Le vice-président de Corus Québec, Mario Cecchini, a rencontré les employés lundi matin pour leur annoncer l'intention de Corus de se départir de la station située sur la rue Racine Est dans l'arrondissement Chicoutimi.

Corus estime que le retour à la rentabilité de la station, acquise en 2005, prendrait trop de temps malgré les changements majeurs annoncés, il y a deux mois. En février, Corus avait annoncé des changements aux émissions matinales dans plusieurs régions. C'est l'émission de Paul Arcand, produite à Montréal, qui est dorénavant diffusée par les stations en Mauricie, en Estrie, en Outaouais et au Saguenay.

« Même nos résultats optimaux en terme de cotes ne nous permettent pas d'envisager une progression souhaitable dans un délai raisonnable. Alors, à partir de ce moment-là, il y a une décision qui a été prise », affirme M. Cecchini.

Toutefois, il n'est pas question de fermer la station ou de procéder à des mises à pied massives pour attirer un acheteur, soutient le vice-président. M. Cecchini croit possible d'attirer un acquéreur dans la région.

La nouvelle a été un nouveau choc pour les employés. Ces derniers pourraient cependant faire une offre d'achat pour leur station. Ils avaient d'ailleurs étudié sérieusement cette possibilité fin 2008, au moment où une rumeur d'offre d'achat non sollicité avait circulé.

« On a déjà eu des démarches entreprises il y a quelques mois pour fonder une coopérative. C'est une possibilité, mais avant tout, le rôle qu'on a à jouer en tant que syndicat c'est d'essayer de préserver le plus possible d'emplois », explique le président du syndicat, Luc Vallée.

Corus s'attend à conclure la vente rapidement. La direction refuse toutefois de faire connaître le prix souhaité. Pour le moment, CKRS demeure la seule station mise en vente par le réseau québécois de Corus.