Menu romantique

La 33e édition du Festival de Lanaudière met l'accent sur la charge expressive et le dynamisme révolutionnaire du romantisme. Au programme : Mahler, Wagner, Chopin et Schumann.

La 33e édition du Festival de Lanaudière met l'accent sur la charge expressive et le dynamisme révolutionnaire du romantisme. Mahler, Wagner, Chopin et Schumann seront les vedettes de l'édition 2010 du festival. Ce dernier soulignera le bicentenaire de Chopin et de Schumann en proposant :

l'intégrale des oeuvres pour piano seul de Chopin publiées de son vivant;

toutes les symphonies de Schumann, interprétées par le Deutsche Kammerphilarmonie Bremen.

Manfred Honeck dirige l'Orchestre symphonique de Pittsburgh.

D'autres formations et artistes feront les beaux jours du Festival, notamment :

l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, sous la direction de Manfred Honeck;

l'Orchestre symphonique de Montréal, dirigé par Kent Nagano;

l'Orchestre symphonique de Québec, dirigé par Yoav Talmi;

l'ambassadeur artistique du festival, le pianiste Alain Lefèvre.

Concert romantique

Le concert d'ouverture mettra en vedette, le 10 juillet, cinq compositeurs, chefs de file du mouvement romantique : Chopin, Schumann, Liszt, Mendelssohn et Wagner. Les interprètes invités : l'Orchestre du Festival, dirigé par Jean-Marie-Zeitouni, le pianiste Alain Lefèvre, la violoniste Alina Ibragimova et la soprano Anja Kampe.

Notons aussi que le Festival accueillera l'Orchestre symphonique de Pittsburgh, avec au pupitre son directeur musical, Manfred Honeck. Le 23 juillet, la formation jouera la Symphonie no 7, de Beethoven, suivie du Concerto pour piano no 5 dit de l'Empereur, de Beethoven aussi, interprété par la pianiste Valentina Lisitsa. Le 24 juillet, l'orchestre donnera la Symphonie no 1 de Mahler.

Deux concerts de l'OSM

L'Orchestre symphonique de Montréal donnera deux concerts. Le vendredi 6 juillet, la violoniste Isabelle Faust se joint à l'OSM, dirigé par Kent Nagano, dans le Concerto pour violon de Brahms. Pour compléter le programme, l'OSM donne la Symphonie no 10 de Chostakovitch.

Pour la dernière soirée du Festival, l'OSM a arrêté son choix sur La Création de Haydn. L'oeuvre réunira l'orchestre et Kent Nagano, les solistes Hélène Guilmette, Christoph Genz et Tyler Duncan, ainsi que le Choeur St-Laurent.

Le Festival de Lanaudière offrira aux mélomanes de nombreux autres concerts et récitals du samedi 10 juillet au dimanche 8 août 2010 à l'Amphithéâtre de Joliette et dans les églises de la région lanaudoise. Pour connaître la programmation complète du festival, cliquez ici (Nouvelle fenêtre) .