Casey's tente de contrer l'offre de Couche-Tard

Le conseil d'administration de Casey's General Stores prend les grands moyens pour éviter son achat par Alimentation Couche-Tard : il vient de voter l'adoption d'une dragée toxique.

Il y a 10 jours, Couche-Tard a déposé une offre de 1,9 milliard de dollars pour acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Casey's General Stores pour une somme de 36 $ par action payable en argent.

L'entreprise montréalaise tentait ainsi d'acheter les 1507 magasins Casey's aux États-Unis. Puisque les négociations avec le conseil d'administration de Casey's avaient échoué, Couche-Tard a décidé de présenter directement son offre aux actionnaires.

Malgré l'adoption de la dragée toxique, Couche-Tard ne baisse pas les bras et réclame une rencontre avec le conseil d'administration de Casey's.

Qu'est-ce qu'une dragée toxique?

Une dragée toxique est un régime de protection qui permet aux actionnaires d'acheter des actions ordinaires supplémentaires à un escompte considérable par rapport au cours sur le marché. L'entreprise devient ainsi beaucoup plus difficile à racheter.



Dans le cas de Casey's, la dragée toxique entrerait en vigueur aussitôt qu'un actionnaire obtiendrait une participation de 15 % ou plus dans la société, et donnerait le droit à tous les actionnaires - sauf celui qui détient au moins 15 % - le droit d'acheter de nouvelles actions à la moitié de leur prix sur le marché.